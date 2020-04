“Delusa e arrabbiata” Ida Platano | lo sfogo sui social non ammette repliche | per lei non

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 aprile 2020) Sono giorni difficili anche per Ida. E l’ex protagonista di Uomini e Donne non lo nasconde. Giorni in cui, per sua stessa ammissione, Idasi sta dedicando molto alla riscoperta di sé. Dopo l’esperienza in televisione nel salotto di Maria De Filippi, sono molti gli obiettivi che la dama si è data. La nuova missione di Idaè già iniziata ma, per arrivare a un punto di svolta davvero importante, necessario è il ritorno alla vita reale. Una chimera al momento, con nessuna possibilità di programmare i prossimi mesi tanto che Idaha manifestato tutto il suo disappunto dopo le parole le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. “Sono un po’ delusa e un po’ arrabbiata”, ha confessato lain una serie di Instagram Stories.”Voglio andare a lavorare, mi ...