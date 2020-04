Così è potuto uscire dal carcere 41 bis il boss Pasquale Zagaria: il documento (Di lunedì 27 aprile 2020) Così è potuto uscire dal carcere 41 bis il boss Pasquale Zagaria: il documento “Dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non è giunta risposta alcuna”. Sono parole che pesano quelle che si leggono sull’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 23 aprile scorso con cui è stata disposta la scarcerazione e il trasferimento ai domiciliari di Pasquale Zagaria. Un documento che TPI è in grado di pubblicare dopo che l’ordinanza è stata citata da Massimo Giletti nel corso della puntata di ieri di Non è l’arena, su La7. Pasquale Zagaria, imprenditore del clan dei Casalesi e fratello del boss Michele, era recluso al 41-bis nel carcere di Sassari, dove scontava una condanna a 20 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e altri reati. L’ordinanza ha disposto il trasferimento ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 aprile 2020) Così èdal41 bis il: il“Dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non è giunta risposta alcuna”. Sono parole che pesano quelle che si leggono sull’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 23 aprile scorso con cui è stata disposta la scarcerazione e il trasferimento ai domiciliari di. Unche TPI è in grado di pubblicare dopo che l’ordinanza è stata citata da Massimo Giletti nel corso della puntata di ieri di Non è l’arena, su La7., imprenditore del clan dei Casalesi e fratello delMichele, era recluso al 41-bis neldi Sassari, dove scontava una condanna a 20 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso e altri reati. L’ordinanza ha disposto il trasferimento ...

pieroomega : RT @pieroomega: @sunkencondos @virginiaraggi E le altre strade le hanno trovate. Il businnes dei migranti con cooperative compiacenti è neg… - Wizard_1979 : @dariodemurtas @OreNoYumeNiNaru Studieranno quelli come te e si chiederanno come fosse possibile così tanta cecità… - poisonscloud : + Lei avrebbe dovuto dormire da me dopo la festa, insieme alla sua nuova bff (la chiameremo così), che era anche am… - LankasterMerri1 : RT @ppiersante: Avrei potuto ricordare Giulietto Chiesa. Non ha fatto solo cazzate, nessuno è così perfetto. Non lo faccio perché ha rotto… - mgmariella : RT @Vickiegogreen: Avrei potuto parlare io così! Favola di uomo. Grazie! I DIRITTI SI ESERCITANO. Non si CHIEDONO. SVEGLIA MALEDETTI PECOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Così potuto SE LA POLITICA CHIEDE “TROPPO†ALLA SCIENZA 9 colonne