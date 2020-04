Coronavirus, tra Cei e governo rapporti ai minimi storici: fallito il dialogo, ora i vescovi vanno allo scontro (col via libera del Vaticano) (Di lunedì 27 aprile 2020) Uno scontro tra la Cei e il governo italiano così netto non si vedeva da decenni. E ciò nonostante il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, si sia formato a Villa Nazareth, il collegio universitario cattolico oggi presieduto dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano. Le misure della fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus, hanno, infatti, segnato il fallimento della trattativa dell’episcopato italiano con il governo. Inutili gli appelli del presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, che aveva affermato: “È arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici”. Dal 4 ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - come saranno i trasporti pubblici nella Fase 2

