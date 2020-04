Coronavirus | ma chi sono i «congiunti» di cui parla Conte?

reportrai3 : Alle 20.00 circa Sigfrido #Ranucci sarà ospite di @fabfazio a @chetempochefa su @RaiDue , con anticipazioni sulla… - sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - wireditalia : Chi ha deciso che i legami personali di milioni di italiani non sposati o che vivono lontani dalle loro famiglie va… - isabellaisola3 : #Zingaretti non conosce vergogna, approfitta del #coronavirus e mette in Cassa Integrazione, per CRISI AZIENDALE, c… - giuno73 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ecco chi sono i «congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chi Coronavirus, il rebus del nuovo decreto: chi sono i congiunti che è possibile vedere? Il giallo delle seconde case: dal testo sparisce il divieto la Repubblica Strade, parchi, mercati: ecco come si tengono le distanze nel mondo

Il distanziamento sociale è la parola d’ordine di questo periodo. Ora che il «lockdown» si allenta le città si organizzano per indicare anche visivamente dove posizionarsi ...

Sassari Latte Dolce calcio. Coronavirus, parla il presidente Roberto Fresu

Riceviamo e riportiamo le dichiarazioni del presidente del Sassari Latte Dolce calcio Roberto Fresu sulla situazione attuale data dall'emergenza coronavirus. Roberto Fresu ... Governo che attualmente ...

