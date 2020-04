Armando Incarnato vittima di hacker: “Responsabili saranno denunciati” (Di lunedì 27 aprile 2020) Armando Incarnato lontano da Uomini e Donne Over sbotta sui social: “Responsabili saranno denunciati” Ore particolarmente difficili queste per il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, Armando Incarnato. Il motivo? Qualcuno, per un paio di ore, gli ha tirato un brutto tiro mancino impossessandosi del suo profilo instagram. Questi hacker pare abbiano anche mandato messaggi a suoi conoscenti, cercando di metterlo nei guai. Per tale ragione Armando Incarnato, dopo essere riuscito a riprendersi il suo profilo, è sbottato nel vero senso della parola sul social fotografico, asserendo: “Non so cosa cercavate di fare, ma avete fatto un buco nell’acqua…I responsabili saranno denunciati…Oggi è molto semplice capire da dove vi siete collegati…” Insomma il cavaliere di Uomini e Donne non gliela farà certo passare liscia, ... Leggi su lanostratv Armando Incarnato UeD su instagram confessa di aver trovato il paradiso

Armando Incarnato ha trovato il paradiso | Cavaliere di Uomini e Donne fa un passo indietro

Armando Incarnato punta solo a quello | Uomini e Donne come aggancio per notti folli ? (Di lunedì 27 aprile 2020)lontano da Uomini e Donne Over sbotta sui social: “Responsabilidenunciati” Ore particolarmente difficili queste per il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne,. Il motivo? Qualcuno, per un paio di ore, gli ha tirato un brutto tiro mancino impossessandosi del suo profilo instagram. Questipare abbiano anche mandato messaggi a suoi conoscenti, cercando di metterlo nei guai. Per tale ragione, dopo essere riuscito a riprendersi il suo profilo, è sbottato nel vero senso della parola sul social fotografico, asserendo: “Non so cosa cercavate di fare, ma avete fatto un buco nell’acqua…I responsabilidenunciati…Oggi è molto semplice capire da dove vi siete collegati…” Insomma il cavaliere di Uomini e Donne non gliela farà certo passare liscia, ...

BlogUomini : Armando Incarnato pizzicato insieme con la ex Jeannette Rojas. - BimbeBDS : Un bacione grande grande, a tutte le deficienti che ancora oggi si sono bevute, parola per parola, tutte le cazzate… - VicolodelleNews : #uominiedonne #tronoover Armando Incarnato beccato a farsi la quarantena proprio con la ex che venne in trasmission… - zazoomblog : Armando Incarnato UeD su instagram confessa di aver trovato il paradiso - #Armando #Incarnato #instagram - KontroKulturaa : Armando Incarnato UeD su instagram confessa di aver trovato il paradiso - -