Tocilizumab: anche a Suresnes si sperimenta con successo la terapia di Ascierto (Di domenica 26 aprile 2020) anche a Suresnes, in Francia, presso l’ospedale Foch, da alcune settimane viene utilizzato con successo il Tocilizumab, il farmaco antiartrite sperimentato da Ascierto. anche in Francia, a Suresnes, si sta sperimentando il farmaco ormai conosciuto da tutti come la cura Ascierto, dal nome dell’oncologo del Pascale che lo ha sperimentato con successo in Italia. Secondo quanto riferiscono fonti dell’Istituto per la cura dei tumori di Napoli anche in Francia i primi risultati dello studio, ancora in corso, sono estremamente promettenti. Lo dice il giornale France Inter in un’intervista a Felix Ackermann, direttore del dipartimento di medicina interna del Foch Hospital. «Posso farvi l’esempio di un paziente di 68 anni – dice Ackermann – che è arrivato al pronto soccorso con una richiesta di 6 litri di ossigeno. Dopo poche ore il suo ... Leggi su 2anews Coronavirus - Napoli : migliorano 7 pazienti trattati col Tocilizumab. Sperimentazione anche in Puglia (Di domenica 26 aprile 2020), in Francia, presso l’ospedale Foch, da alcune settimane viene utilizzato conil, il farmaco antiartriteto dain Francia, a, si stando il farmaco ormai conosciuto da tutti come la cura, dal nome dell’oncologo del Pascale che lo hato conin Italia. Secondo quanto riferiscono fonti dell’Istituto per la cura dei tumori di Napoliin Francia i primi risultati dello studio, ancora in corso, sono estremamente promettenti. Lo dice il giornale France Inter in un’intervista a Felix Ackermann, direttore del dipartimento di medicina interna del Foch Hospital. «Posso farvi l’esempio di un paziente di 68 anni – dice Ackermann – che è arrivato al pronto soccorso con una richiesta di 6 litri di ossigeno. Dopo poche ore il suo ...

infoitestero : Il Tocilizumab sta salvando i francesi: 'Lo stiamo utilizzando anche noi, risultati promettenti' - infoitestero : Anche in Francia adottata la Cura Ascierto: “Ottimi risultati col Tocilizumab” - editta_fazzi : Il Tocilizumab sta salvando i francesi: ''Lo stiamo utilizzando anche noi, risultati promettenti'' - TinaAcone : Anche in Francia adottata la Cura Ascierto: 'Ottimi risultati col Tocilizumab' - Il Riformista E ora chi glielo dic… - CCOwl56 : @linda_mancino @candura_alice @CesareSacchetti L'uso di farmaci per le terapie autoimmuni come il Tocilizumab della… -