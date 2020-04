Mi prendo i suoi voti ma con me non lo voglio: Conte, lo sfregio a Berlusconi (con cui il premier svela il suo terrore) (Di domenica 26 aprile 2020) Una lunga intervista del neo-direttore Maurizio Molinari, che insieme a Stefano Cappellini firma su Repubblica il colloquio concesso da Giuseppe Conte, il presunto avvocato del popolo che fa il punto sulla Fase 2 e la ripartenza dopo il coronavirus. Il premier spiega che dal 4 maggio saranno possibili più spostamenti "ma serve altro tempo per muoversi in libertà". Dunque, sulle scuole non lascia speranze: si riapre a settembre. "La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l'età media del personale docente è tra le più alte d'Europa". Ma nel lungo colloquio, alle battute finali, c'è spazio ... Leggi su liberoquotidiano MediaWorld sta riaprendo i suoi negozi fisici : ecco quelli già aperti

Fernanda Lessa simula di pugnalarsi con le forbici ma i suoi follower non la prendono bene

Coronavirus - mamma portata in ospedale. I poliziotti si prendono cura dei suoi figli (Di domenica 26 aprile 2020) Una lunga intervista del neo-direttore Maurizio Molinari, che insieme a Stefano Cappellini firma su Repubblica il colloquio concesso da Giuseppe, il presunto avvocato del popolo che fa il punto sulla Fase 2 e la ripartenza dopo il coronavirus. Il premier spiega che dal 4 maggio saranno possibili più spostamenti "ma serve altro tempo per muoversi in libertà". Dunque, sulle scuole non lascia speranze: si riapre a settembre. "La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l'età media del personale docente è tra le più alte d'Europa". Ma nel lungo colloquio, alle battute finali, c'è spazio ...

anonimanapolet1 : @PaoloGentiloni - Wizard_1979 : @GiorgiaMeloni Io faccio volontariato e mi prendo cura dei più deboli. Dal partito di @GiorgiaMeloni e dei suoi all… - nexusSEI_6 : RT @GregPignataro: @assurdistan @RobertoBurioni @CoenCoen33 Io me la prendo con chi gli dà spago. Tarro l'ho 'conosciuto' facendo una ricer… - elvise1657 : RT @GregPignataro: @assurdistan @RobertoBurioni @CoenCoen33 Io me la prendo con chi gli dà spago. Tarro l'ho 'conosciuto' facendo una ricer… - GregPignataro : @assurdistan @RobertoBurioni @CoenCoen33 Io me la prendo con chi gli dà spago. Tarro l'ho 'conosciuto' facendo una… -

Ultime Notizie dalla rete : prendo suoi L’ultimo viaggio. Il dottor Korczak e i suoi bambini – I. Cohen-Janca e M.A.C. Quarello estetica-mente.com "Sono stati intimati provvedimenti immediati in due case anziani, ne stiamo monitorando cinque"

La solitudine, già troppo presente prima, può ora diventare opprimente, malattie e demenze possono prendere più forza, il morale si abbassa e la salute peggiora". "136 decessi sono avvenuti in case ...

Coronavirus a Messina, De Luca: “Aiuteremo gli imprenditori in ginocchio. I ristoratori potranno utilizzare gli spazi esterni gratis”

Il grande cuore di Giorgia: bimba di Messina dona i suoi risparmi per l’emergenza coronavirus Stasera il sindaco De Luca ... “È una categoria per cui si chiede di chiarire le precondizioni per la ...

La solitudine, già troppo presente prima, può ora diventare opprimente, malattie e demenze possono prendere più forza, il morale si abbassa e la salute peggiora". "136 decessi sono avvenuti in case ...Il grande cuore di Giorgia: bimba di Messina dona i suoi risparmi per l’emergenza coronavirus Stasera il sindaco De Luca ... “È una categoria per cui si chiede di chiarire le precondizioni per la ...