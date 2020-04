Mara Venier a Domenica In fa una confessione | “Mi volevo ammazzare”

(Di domenica 26 aprile 2020)In fa un’ammissione: “Miammazzare” A una settimana dai problemi tecnici con Iginio Massari dopo la gaffe del 12 aprile scorso,ha deciso di invitarlo di nuovo aIn in collegamento dal suo laboratorio di Bergamo. Il pasticcere, insieme alla figlia Debora, ha mostrato il processo di preparazione di una crostata e, a differenza della scorsa settimana, la qualità della connessione è stato eccellente senza saltare il collegamento.In ha detto la sua per essersi spazientita a causa dei problemi tecnici nella scorsa puntata del contenitore del dì festivo, facendo un’ammissione: “Miammazzare. Un sacco di problemi con i collegamenti e abbiamo concluso male”. La puntata diIn del 26 aprile è iniziata con la ricetta della crostata di Iginio ...

maru2po : Mara Venier shipper di Iginio e Orietta che cerca di intrallazzare qualcosa STO CREPANDO #DomenicaIn - EssePerVendetta : Mara Venier, Iginio Massari, Orietta Berti e Jerry Calà... Praticamente la quarantena che vorrei #DomenicaIn - FredMosby_ : RT @borraccino_: Mara Venier e Iginio Massari da completi sconosciuti a coppia comica in collegamento nel giro di due settimane #DomenicaIn - funzioniamo : RT @imironicc: Iginio Massari che fa la crostata da Mara Venier, di nuovo. Domenica scorsa vibes, peccato manchino due persone?????? - imironicc : Iginio Massari che fa la crostata da Mara Venier, di nuovo. Domenica scorsa vibes, peccato manchino due persone?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Mentre è praticamente certa la presenza di Amadeus a Sanremo 2021, dopo le dichiarazioni rilasciate dal direttore artistico la scorsa settimana, la Rai potrebbe già avere tra le mani una possibile ...Si parla anche di Anna Lou Castoldi e Asia Argento a Domenica In, dove Morgan è ospite di Mara Venier per una lunga intervista. Della figlia Anna non si è mai sentito parlare spesso, ad eccezione di ...