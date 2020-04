I sindaci chiedono a Conte indicazioni chiare per la riapertura (Di domenica 26 aprile 2020) "Rivendichiamo alcune misure, chiare e univoche, che riteniamo indispensabili per avviare la fase due, per una ripartenza vera, che non lasci indietro nessuno": così hanno scritto i sindaci delle città metropolitane in una lettera al premier Giuseppe Conte, inviata in vista della cabina di regia tra Governo, Regioni, Province e Comuni che si terrà oggi alle 15 per discutere il piano per la fase due. La lettera è firmata da Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci; Dario Nardella di Firenze e coordinatore sindaci metropolitani; Virginio Merola di Bologna; Paolo Truzzu di Cagliari; Salvatore Pogliese di Catania; Marco Bucci di Genova; Giuseppe Sala di Milano; Luigi de Magistris di Napoli; Leoluca Orlando di Palermo; Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria; Virginia Raggi di Roma Capitale; Chiara Appendino di Torino; Luigi ... Leggi su agi Fase 2 - a Roma via agli esperimenti. I sindaci chiedono maggiore liquidità

