Giorgia compie 49 anni | il messaggio d’auguri di Emma Marrone

(Di domenica 26 aprile 2020) Buon compleanno. La cantanteoggi 49. E si presenta con i capelli dritti, senza un filo di trucco con un post ironico sulle storie Instagram. Ed è da Instagram che le arrivano gli auguri di. Auguri, il post diGli auguri alla cantante romana cheoggi 49arrivano anche dache oggi ha pubblicato una foto nelle sue storie Instagram, che la ritrae insieme alla collegaaccompagnando l’immagine con undi auguri e con la frase “I love you”. Il post sul profilo della cantanteIntantosul suo account Instagram ha appena pubblicato sulle storie la foto che la ritrae appena alzata senza un filo di trucco e con i capelli tesi. L’artista ha commentato la foto con la frase: “Poi ti svegli e c’hai 49. Scene da un compleanno in ...

eugenio_salerno : RT @humanpills1: #humanoftheday: #giorgia Oggi la cantante simbolo del panorama musicale italiano, compie 49 anni. ?? Noi di #humanpills vi… - caos_calmo_ : RT @humanpills1: #humanoftheday: #giorgia Oggi la cantante simbolo del panorama musicale italiano, compie 49 anni. ?? Noi di #humanpills vi… - Fabianademarin1 : RT @humanpills1: #humanoftheday: #giorgia Oggi la cantante simbolo del panorama musicale italiano, compie 49 anni. ?? Noi di #humanpills vi… - fededamontp : RT @humanpills1: #humanoftheday: #giorgia Oggi la cantante simbolo del panorama musicale italiano, compie 49 anni. ?? Noi di #humanpills vi… - humanpills1 : #humanoftheday: #giorgia Oggi la cantante simbolo del panorama musicale italiano, compie 49 anni. ?? Noi di… -

La cantautrice romana, nel 1999, si esibiva sul palco di Un disco per l'Estate con Il cielo in una stanza di Gino Paoli E.T: Carlo Rambaldi, l’italiano dietro la creazione di E.T.Tanti auguri, Giorgia: la cantante romana compie oggi, 26 aprile, 49 anni. Classe 1971, Giorgia Todrani - questo il suo nome all'anagrafe - si è avvicinata alla musica da piccolissima, complice suo pa ...