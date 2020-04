Fase 2 | stasera il Dpcm | il 4 maggio al via industria ed edilizia | ok a visite parenti

(Di domenica 26 aprile 2020) Il premier Giuseppe Conte ha illustrato nel corso della cabina di regia tra governo e enti locali le principali novità che saranno inserite nel nuovodi cui il presidente del Consiglio parlerà in una conferenza stampa alle 20.20

Milano, 26 apile 2020 - Prende forma la fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Il nuovo Dpcm riguardante una ripartenza dal 4 maggio dovrebbe essere presentato questa sera. Il premier Giuseppe Conte ha ...Il premier Giuseppe Conte interverrà in conferenza stampa, questa sera alle ore 20.20, per annunciare le nuove misure di sicurezza da adottare durante la fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come ...