Coronavirus | Franceschini | “Serve un Paese unito | come nel Dopoguerra”

"O si innesca un meccanismo virtuoso e quindi emerge lo stesso clima della ricostruzione post bellica oppure il Paese si divide e parte il pericolosissimo meccanismo del tutti contro tutti. Regioni contro Stato, opposizione contro maggioranza, Confindustria contro sindacati, Sud contro Nord e il Paese rischia di disgregarsi e perdersi. Quindi la lezione della prima ricostruzione è fondamentale per noi": lo ha affermato, in un'intervista al "Corriere della Sera", il Ministro dei Beni culturali e capo della delegazione del Partito democratico al governo, Dario Franceschini. "La prima fase dell'emergenza del Coronavirus è stata una delle fasi più difficili che possa capitare a chiunque abbia delle esperienze di governo però in quella fase c'è stato il collante dell'emergenza, della paura del ...

Coronavirus - Ministro Franceschini : "No al plexiglass in spiaggia. Musei aperti a maggio"

