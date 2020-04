Conte: "Non possiamo protrarre lockdown, ma non è un libera tutti" (Di domenica 26 aprile 2020) Governo al lavoro sulla fase 2. Il premier Giuseppe Conte, in una intervista a Repubblica, riferisce sullo stato dell’arte. Dal 4 maggio le misure saranno sì allentate, conferma il presidente del Consiglio, ma non sarà certo un libera tutti. Zingaretti: 'Ue ha capito importanza della proposta di Conte' Salvini: 'Disfatta, dipendiamo da Berlino' Salvini: "Approvato il Mes una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli" Ad esempio si potranno andare a trovare i familiari e forse gli amici, con tutte le dovute precauzioni, ma per bar e ristoranti la serrata continua, almeno fino al 18 maggio. Il rischio che una fase 2 troppo precoce e “mal interpretata” possa portare a una seconda ondata epidemica è reale come sottolineato a più riprese dagli esperti, tra cui i ... Leggi su blogo Conte : "Non possiamo protrarre lockdown - ma non è un liberi tutti"

Quando riaprono bar e ristoranti? Risponde Conte : "Non dal 4 maggio"

FASE 2, IPOTESI LINEE GUIDA IMPRESE E UFFICI/ Regole Conte "no riaperture bar"

Pubblicità Davanti all’assoluta confusione e fragilità in cui versano migliaia di settori economici nel Paese, Conte spiega cosa farà il Governo per scongiurarne il fallimento: con il nuovo Dpcm ...

