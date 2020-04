Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger aspettano il primo figlio

Leggi su movieplayer

(Di domenica 26 aprile 2020) L'attoree la mogliesarebbero in attesa del loro, i due si sono sposati lo scorso giugno dopo 18 mesi di fidanzamento.sarebbero in attesa del lorosecondo quanto riportato dal settimanale People. La star de I Guardiani della Galassia e la figlia di Arnoldnon hanno ancora confermato ufficialmente la notizia, i due si sono sposati lo scorso giugno con una cerimonia a cui hanno partecipato solo pochi intimi. Solo un paio di giorni fa vi abbiamo raccontato della reazione diquandole ha fatto vedere Guardiani della Galassia 2. Oggi dagli Stati Uniti arriva la notizia che i due sarebbero in attesa del loro. Il settimanale ...