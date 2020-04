Chiesa, Commisso apre: «Se vuole può partire ma deve essere ben pagato» (Di domenica 26 aprile 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, apre alla partenze di Federico Chiesa in estate. Le sue parole Per la prima volta Rocco Commisso apre alla partenza di Federico Chiesa. Il talento viola, spiega il patron, non avrà alcun veto e se sarà ben pagato potrà lasciare Firenze. Queste le parole del magnate americano alla Gazzetta dello Sport. Chiesa «Non so se sarò io a parlare con lui o se lo faranno Joe e Pradè. Non vengo in Italia se devo restare in quarantena. Io voglio una Fiorentina che sia un punto di partenza e non di arrivo. Questo vale per tutti, non solo per Chiesa. Molti giovani giocatori hanno già sposato questo progetto. Milenkovic, Vlahovic, Dragowski, Sottil, Castrovilli e altri. Chiesa deve decidere e come ho detto se vuole andarsene lo accontenterò a patto che la cifra sia giusta. Quanto è la clausola ... Leggi su calcionews24 Fiorentina - Corvino : «Chiesa? Dipende da Commisso»

