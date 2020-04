«Avanti con la ripartenza ma con regole» Fontana | i cittadini devono organizzarsi

Mov5Stelle : Gli pneumatici fuori uso non sono più un rifiuto, ma una risorsa. Il ministro @SergioCosta_min, con un nuovo decr… - andreapurgatori : Ciascuno ricorderà il #25aprile come gli pare. Io mi porto avanti con la scheda segnaletica della polizia di mio no… - CarloCalenda : “Ho vinto io” “no hai perso”. Un negoziato internazionale e le sue complessità usato per alimentare un conflitto “i… - marcobonezzi : RT @BazzurriAlessio: @RobertoBurioni @ProfLopalco @GiuseppeConteIT @robersperanza @s_brusaferro @DPCgov #covid19 #SSN #coronavirus Avanti… - Minerva67899707 : Auguri a tutti i #laureati nonostante tutta questa tristezza per chi è venuto a mancare , felicità ai ragazzi che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Avanti con Bari, «Avanti con i tamponi in tutti gli ospedali» La Gazzetta del Mezzogiorno Linee guida e regole fase 2 uffici-imprese/ Riaperture Dpcm Conte: bar solo take away

Davanti all'assoluta confusione e fragilità in cui versano migliaia di settori economici nel Paese, Conte spiega cosa farà il Governo per scongiurarne il fallimento: con il nuovo Dpcm ...

Sceneggiatori Live! – Cosa si è detto all’incontro in streaming

se lo chiede Francesco Bruni (Scialla, Tutta la vita davanti) che si è dichiarato privo di idee se non (dice ridendo): "Scialla 2 in quarantena" oppure il teatro al cinema, storie con ambientazioni ...

