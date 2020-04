Alessandra Cataldo | fidanzata Morgan Prima di conoscerlo era una sua grande fan

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Cataldo

Il Sussidiario.net

Alessandra Cataldo, la fidanzata di Morgan, è da poco diventata madre di Maria Eco. Il cantante e la sua compagna, infatti, sono diventati genitori: per Morgan si tratta della terza volta e questo ...Il cantante è stato ospite de La vita in diretta dove ha raccontato l’emozione di essere diventato papà per la terza volta. La sua compagna Alessandra Cataldo infatti ha dato alla luce la piccola ...