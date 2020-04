(Di sabato 25 aprile 2020) Nessuna chiusura regionale per il 252020 in Lombardia. Come per Pasqua la Regione non ha imposto la chiusura dei, che quindi hanno scelto autonomamente se rimanereo chiusi.presente ad Arese all’interno de Il Centro osserverà uno speciale di apertura dalle 8 alle 21. Invece domenica 26 sarà aperto … L'articoloil 25: glidiproviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Supermercati aperti il 25 aprile: gli orari di Carrefour, Iper e Esselunga - - mattia_torre : #Carrefour da inizio epidemia conta il +37% dell'importo totale speso dai clienti (dati Revolut). Del resto, i supe… - Calab_Magnifica : Supermercati Coop aperti il 25 e 26 aprile e il 1° e 3 maggio - StampaAsti : Oggi e il 1° maggio chiusi negozi e supermercati, aperti farmacie e distributori automatici - diconoRoss : @stopaltelevoto Sì vabbè io comunque non capirò mai i supermercati che tengono aperti per le feste nazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Supermercati aperti

Nessuna chiusura regionale per il 25 aprile 2020 in Lombardia. Come per Pasqua la Regione non ha imposto la chiusura dei supermercati, che quindi hanno scelto autonomamente se rimanere aperti o chiusi ...In attesa di un’ordinanza di “alleggerimento” su locali e attività all’aria aperta, le categorie chiedono garanzie e tempi certi ...