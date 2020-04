Rossana Rossanda ricoverata in ospedale (Di sabato 25 aprile 2020) Rossana Rossanda è stata ricoverata sabato 25 aprile mattina nell’ospedale romano del Santo Spirito per una crisi cardiaca. Secondo i medici che la seguono – il suo personale, il medico di fiducia che “corre sempre” per i malati del Manifesto e i responsabili del reparto ospedaliero – sta meglio. Non ha avuto un infarto, è ben controllata e l’ospedale risulta essere una eccellenza per le malattie di cuore. Due giorni fa le avevamo fatto, come “ragazza del secolo scorso”, gli … Continua L'articolo Rossana Rossanda ricoverata in ospedale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Auguri a Rossana Rossanda (Di sabato 25 aprile 2020)è statasabato 25 aprile mattina nell’romano del Santo Spirito per una crisi cardiaca. Secondo i medici che la seguono – il suo personale, il medico di fiducia che “corre sempre” per i malati del Manifesto e i responsabili del reparto ospedaliero – sta meglio. Non ha avuto un infarto, è ben controllata e l’risulta essere una eccellenza per le malattie di cuore. Due giorni fa le avevamo fatto, come “ragazza del secolo scorso”, gli … Continua L'articoloinproviene da il manifesto.

