Rende CS ” I Giardini di Eva” | Fermare la strage di alberi! In Rete la Petizione per

(Di sabato 25 aprile 2020) Le piante superiori da arredo urbano, che rendono l’aria più pulita ed il paesaggio circostante più gradevole e accogliente, da tempo sono prese di mira, in lungo ed in largo per la Penisola, e destinate ad un inesorabile destino: non solo capitozzatura, ma attroncatura che nella definizione in selvicoltura significa recidere il tronco di un albero sul pedale ( cioè raso terra ). E’ una tendenza, ormai, con diffusione progressiva, contagiosa, irrefrenabile! Un tempo le piante per il verde pubblico venivano curate, potate regolarmente, assistite nel corso dell’anno. Oggi succede che per evitare interventi che dovrebbero essere pratica consolidata e di buona norma, meglio rientranti nell’ ordinarietà e nella razionalità di una sana prassi – ovvero la cura del verde , bene della ...