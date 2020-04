Le mascherine saranno obbligatorie dal 4 maggio? C’è un problema: non ve ne sono abbastanza per tutti (Di sabato 25 aprile 2020) Il 13 aprile c’è stato il rinnovo delle misure restrittive imposte dal Governo e dalle Regioni, quindi la vera Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, potrebbe iniziare il 4 maggio, quando si potrebbe pensare di iniziare a tornare tornare piano piano alla vita che conoscevamo. Sì, ma forse lo faremo con l’obbligo delle mascherine. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. Si avvicina, secondo quanto scritto oggi dall’edizione cartacea del Corriere della Sera, la Fase 2, quella di convivenza con il ... Leggi su oasport Le mascherine saranno l’oro del 2020

Fase 2 : le mascherine saranno obbligatorie?

Federfarma - accordo con la Regione Campania : saranno distribuite 500mila mascherine (Di sabato 25 aprile 2020) Il 13 aprile c’è stato il rinnovo delle misure restrittive imposte dal Governo e dalle Regioni, quindi la vera Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, potrebbe iniziare il 4, quando si potrebbe pensare di iniziare a tornare tornare piano piano alla vita che conoscevamo. Sì, ma forse lo faremo con l’obbligo delle. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. Si avvicina, secondo quanto scritto oggi dall’edizione cartacea del Corriere della Sera, la Fase 2, quella di convivenza con il ...

fattoquotidiano : Continuano le speculazioni sui dispositivi di protezione individuale che sono necessari per arginare l’epidemia e s… - AmbCina : I tribunali cinesi non supporteranno i datori di lavoro che licenzieranno i dipendenti perché provenienti dalla zon… - Tg3web : Saranno milioni i guanti e le mascherine che ogni giorno dovremo utilizzare nelle prossime settimane, e già si pone… - Agnese73186871 : RT @daniele19921: @Agnese73186871 Quando torneremo alla normalità e non ci saranno più distanze e mascherine e altre restrizioni, sarà il 2… - paoloigna1 : Si lavora a tappe forzate per trovare le soluzioni più ragionevoli e sane che evitino marce indietro #covid19… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherine saranno Le mascherine? Saranno come gli occhiali: utili e alla moda Corriere della Sera Scuole aperte? Il Mendrisiotto vuole risposte chiare

Lo si lascia solo intendere, ma è evidente che a pesare saranno anche le dimensioni e la situazione ... il Decs per chiarire la situazione e il corollario organizzativo (dalle mascherine ai separatori ...

Fase 2, per i bambini sarà un’estate senza giochi di gruppi né campi estivi

Gli ingressi ai parchi – che riapriranno dal 4 maggio – saranno contingentati e controllati. Occorrerà evitare qualsiasi occasione di assembramento anche tra i minori. Il ministro Bonetti, inoltre, ...

Lo si lascia solo intendere, ma è evidente che a pesare saranno anche le dimensioni e la situazione ... il Decs per chiarire la situazione e il corollario organizzativo (dalle mascherine ai separatori ...Gli ingressi ai parchi – che riapriranno dal 4 maggio – saranno contingentati e controllati. Occorrerà evitare qualsiasi occasione di assembramento anche tra i minori. Il ministro Bonetti, inoltre, ...