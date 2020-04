La differenza di Teraflops fra PS5 e Xbox Series X "non avrà importanza nel lungo periodo" secondo uno sviluppatore di Hellpoint (Di sabato 25 aprile 2020) I reveal di PlayStation 5 e Xbox Series X hanno portato alla luce due console dalle specifiche tecniche impressionanti; tuttavia, nello spirito delle console war, un dettaglio sta prendendo il sopravvento nelle conversazioni di tutti i videogiocatori: la differenza di Teraflops.PlayStation 5 sarà dotata di una GPU a 10.28 Tflops, mentre Xbox Series X ne vanterà una di ben 12 Tflops. Certo, allo stato attuale non sappiamo come questa differenza andrà ad impattare le performance di un videogioco, dato che non abbiamo video gameplay o test correlati. Tuttavia, è sufficiente avere su carta questi due numeri diversi per scatenare guerre e competizioni fra le due fazioni di fan.I giocatori più "moderati", invece, si pongono una domanda: questa differenza di Teraflops avrà importanza sul lungo periodo? Secondo Marc-André Jutras, technical ... Leggi su eurogamer (Di sabato 25 aprile 2020) I reveal di PlayStation 5 eX hanno portato alla luce due console dalle specifiche tecniche impressionanti; tuttavia, nello spirito delle console war, un dettaglio sta prendendo il sopravvento nelle conversazioni di tutti i videogiocatori: ladi.PlayStation 5 sarà dotata di una GPU a 10.28 Tflops, mentreX ne vanterà una di ben 12 Tflops. Certo, allo stato attuale non sappiamo come questaandrà ad impattare le performance di un videogioco, dato che non abbiamo video gameplay o test correlati. Tuttavia, è sufficiente avere su carta questi due numeri diversi per scatenare guerre e competizioni fra le due fazioni di fan.I giocatori più "moderati", invece, si pongono una domanda: questadisulperiodo? Secondo Marc-André Jutras, technical ...

