Fetch The Bolt Cutters di Fiona Apple è il teatro impazzito dell’imperfezione (recensione) (Di sabato 25 aprile 2020) Terminato l'ascolto di Fetch The Bolt Cutters di Fiona Apple ti sembra di aver appena concluso una sessione in sala prove, una jam in cui ogni pezzo è stato l'embrione di se stesso. Personalmente mi tornano in mente le parole di un amico che aveva da poco scoperto i Tomahawk di Mike Patton (sì, il caposquadra dei Faith No More): "Inizi un pezzo e due secondi dopo è un insieme di taka-taka-bem-bem-shtratata-ta-ta", ma che significa? I 13 pezzi contenuti in Fetch The Bolt Cutters di Fiona Apple sono piccole suite in cui tutta la libertà creativa della cantautrice newyorkese viene fuori come un rigurgito: il tema, la melodia, insomma le intenzioni iniziali di ogni canzone vengono stravolte con il risultato di brani che si auto-boicottano, ma in senso positivo. Fiona Apple cambia ritmica e crea il dolce inganno, l'illusione di ascoltare un disco qualunque ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 aprile 2020) Terminato l'ascolto diThediti sembra di aver appena concluso una sessione in sala prove, una jam in cui ogni pezzo è stato l'embrione di se stesso. Personalmente mi tornano in mente le parole di un amico che aveva da poco scoperto i Tomahawk di Mike Patton (sì, il caposquadra dei Faith No More): "Inizi un pezzo e due secondi dopo è un insieme di taka-taka-bem-bem-shtratata-ta-ta", ma che significa? I 13 pezzi contenuti inThedisono piccole suite in cui tutta la libertà creativa della cantautrice newyorkese viene fuori come un rigurgito: il tema, la melodia, insomma le intenzioni iniziali di ogni canzone vengono stravolte con il risultato di brani che si auto-boicottano, ma in senso positivo.cambia ritmica e crea il dolce inganno, l'illusione di ascoltare un disco qualunque ...

musicletter : Ascolta “Fetch the Bolt Cutters”, il nuovo album di Fiona Apple acclamato da pubblico e… - MikyPettene : RT @MyFriendDario78: Di ‘Fetch The Bolt Cutters’ (un disco grandioso), dell’impatto che le donne hanno sulla musica contemporanea e di quan… - MyFriendDario78 : Di ‘Fetch The Bolt Cutters’ (un disco grandioso), dell’impatto che le donne hanno sulla musica contemporanea e di q… - kittkarsen : RT @weloveradiorock: Fiona Apple e le sue “tronchesi”: “Fetch the bolt cutters” - weloveradiorock : Fiona Apple e le sue “tronchesi”: “Fetch the bolt cutters” -