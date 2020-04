Everton | Digne | l’ex Roma è determinante per Ancelotti

Leggi su calcionews24

è un giocatore molto importante per la fase offensiva dell'. L'exsta servendo tantissimi assist Dopo non aver convinto del tutto a Barcellona, Lucasall'si sta affermando come uno dei migliori terzini sinistri della Premier. Nel 442 di, le ali si stringono e i terzini danno ampiezza: i laterali bassi sono quindinella rifinitura, con tanti cross in ogni partita.è il terzino sinistro della Premier con più passaggi chiave, ben 56. Inoltre, dopo Robertson, è il laterale basso mancino che ha effettuato più assist: ben 5 fino a questo momento.