Coronavirus, le curve dell’epidemia in Italia: continua decrescita dei ricoveri in terapia intensiva, verso pochi casi a fine maggio (Di sabato 25 aprile 2020) Riprendiamo dopo due settimane l’aggiornamento delle curve dell’epidemia di Covid-19. Il parametro che prenderemo in considerazione è il numero dei ricoveri in terapia intensiva. E’ ormai opinione consolidata che questo sia l’indicatore più affidabile per fotografare lo stato dell’epidemia in corso. Dopo più di due mesi dall’inizio di questa triste vicenda, si iniziano ad intravedere elementi positivi, al punto da indurre le autorità governative a programmare una serie di aperture che alleggeriranno le attuali restrizioni. Attualmente i ricoveri in terapia intensiva sono in continua decrescita. Questo è un positivo e ben noto elemento di valutazione. Vogliamo ora cercare di offrire qualche ulteriore elemento di analisi discutendo alcune curve di non immediata deducibilità. Inizieremo valutando la ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - le curve dell’epidemia in Italia : si stabilizza il numero dei decessi giornalieri - verso metà maggio i ricoveri in terapia intensiva potrebbero essere poche centinaia

Coronavirus - Di Maio : “Le curve scendono ma non abbassiamo la guardia - oltre 30 Paesi hanno aiutato l’Italia”

Coronavirus - le curve dell’epidemia in Italia : siamo al picco tra decessi e ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 25 aprile 2020) Riprendiamo dopo due settimane l’aggiornamento delledell’epidemia di Covid-19. Il parametro che prenderemo in considerazione è il numero deiin terapia intensiva. E’ ormai opinione consolidata che questo sia l’indicatore più affidabile per fotografare lo stato dell’epidemia in corso. Dopo più di due mesi dall’inizio di questa triste vicenda, si iniziano ad intravedere elementi positivi, al punto da indurre le autorità governative a programmare una serie di aperture che alleggeriranno le attuali restrizioni. Attualmente iin terapia intensiva sono in. Questo è un positivo e ben noto elemento di valutazione. Vogliamo ora cercare di offrire qualche ulteriore elemento di analisi discutendo alcunedi non immediata deducibilità. Inizieremo valutando la ...

lorepregliasco : Andamento settimanale dei casi per regione. Guardate le curve di Piemonte (grigio) e Veneto (azzurro): da fine marz… - StileLiberoNews : Covid-19: curve epidemiologiche 24 aprile 2020 PIOMBINO 25 aprile 2020 - Di seguito i dati della diffusione del nuo… - barrot83 : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte. Le curve del contagio diffuse dalla @regionepiemonte. @TgrRai #ioseguotgr - afarruggia62 : #QN #Coronavirus #coronavirus #coronavirusItalia una analisi rigorosa dei #dati toglie l'eccesso di ottimismo. Le c… - ChiaraPottini : RT @TgrPiemonte: #Coronavirus in Piemonte. Le curve del contagio diffuse dalla @regionepiemonte. @TgrRai #ioseguotgr -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curve Coronavirus Marche, 30 nuovi casi e 5 decessi il Resto del Carlino Dal 4 maggio possibile incontrare parenti e amici. Trasporti, termoscanner in tutte le stazioni

Coronavirus, fase 2: la ripartenza. Termoscanner non solo nelle grandi stazioni e ... nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare ...

La volontaria del vaccino "Studio batteri, non virus e mi sentivo inutile"

«Ma in marzo ho annullato il volo perché ora conta solo abbassare la curva del contagio». E poi l'europeismo di Elisa, i giochi da tavolo e i "virtual pub" con amici e colleghi, le critiche ...

Coronavirus, fase 2: la ripartenza. Termoscanner non solo nelle grandi stazioni e ... nella consapevolezza che si dovrà sempre tenere sotto controllo la curva epidemiologica e non farsi trovare ...«Ma in marzo ho annullato il volo perché ora conta solo abbassare la curva del contagio». E poi l'europeismo di Elisa, i giochi da tavolo e i "virtual pub" con amici e colleghi, le critiche ...