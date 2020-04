Coronavirus | il dramma del calciatore Junior Sambia | “è in coma indotto | non migliora”

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Sono ore di ansia per le condizioni di, centrocampista del Montpellier positivo al, ilè ina causa di una grave infezione polmonare. Si trova in ospedale ed è in terapia intensiva, dovrà vincere la partita più importante. Secondo quanto ha riportato l’agente a Le Parisien,è stato trasferito in un altro ospedale. “Le sue condizioni sono stabili. Non è peggiorato, ma nemmeno migliorato – le parole del manager, Frederic Guerra -. La situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate. E’ tornato in ospedale ed è stato trasferito in un’altra struttura, dove hanno deciso di indurre il ...