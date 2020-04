25 aprile | mini-corteo a Roma e Matteo Salvini si infuria

(Di sabato 25 aprile 2020) Per le strade del Pigneto e di Torpignattara diverse persone si sono riunite per celebrare il 25. Il leader della Lega e Gasparri hanno espresso il proprio rammarico sul web. Quello del 25è uno degli ultimi weekend in cui tutti gli italiani sono costretti a rimanere a casa. Eppure, la valenza politica … L'articolo 25siproviene da www.meteoweek.com.

LegaSalvini : #25APRILE, #SALVINI E IL VIDEO DEL MINI CORTEO: 'CON BANDIERA ROSSA TUTTO È POSSIBILE' - francopistis : RT @giobandnere: Coronavirus, mini-corteo a Roma per il 25 Aprile. Ira di Salvini - Pedro69280970 : RT @Noiconsalvini: #25APRILE, #SALVINI E IL VIDEO DEL MINI CORTEO: 'CON BANDIERA ROSSA TUTTO È POSSIBILE' - ClaudioZavatti1 : Coronavirus, mini-corteo a Roma per il 25 Aprile. Ira di Salvini - Pedro69280970 : RT @LegaSalvini: #25APRILE, #SALVINI E IL VIDEO DEL MINI CORTEO: 'CON BANDIERA ROSSA TUTTO È POSSIBILE' -

Ultime Notizie dalla rete : aprile mini

Dobbiamo spostarci a Roma per andare a vedere che oggi, in alcuni quartieri, si è svolto un mini-corteo di ragazzi che hanno voluto celebrare i partigiani. Un vero e proprio corteo in onore degli eroi ...Non solo una condivisione di memorie online e non solo "Bella Ciao" dai balconi, ma tanti piccoli cortei " familiari" o comunque piccolissimi gruppi che dal portone di casa sono andati a omaggiare la ...