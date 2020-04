25 Aprile | le Frecce Tricolori in volo

Agenzia_Ansa : #25aprile: le Frecce tricolori sorvolano Roma deserta - FOTO #ANSA - MediasetTgcom24 : 25 Aprile, le frecce tricolori sorvolano Roma deserta #25aprile - SkyTG24 : Le #FrecceTricolori dell'Aeronautica hanno sorvolato più volte una #Roma deserta, in occasione del #25aprile. Il pr… - claudiaanndrein : RT @repubblica: Rep Tv Il volo delle Frecce Tricolori su Roma deserta: 'Messaggio di speranza in attesa di tempi migliori' - marcolino1518 : RT @SkyTG24: Le #FrecceTricolori dell'Aeronautica hanno sorvolato più volte una #Roma deserta, in occasione del #25aprile. Il primo passagg… -

Aprile Frecce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aprile Frecce