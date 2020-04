Uomini e Donne | Gemma Galgani si diletta in un balletto e Tina Cipollari s’infuria

Leggi su bigodino

(Di venerdì 24 aprile 2020) Un questa edizione didi Maria De Filippista dando il meglio di se. Prima con i corteggiamenti dal vivo, in cui non sono mancati momenti molto imbarazzanti, soprattutto sottolineati di. Ora la dama non smette di dare spettacolo, nemmeno con i suoi corteggiatori virtuali. Insomma,si sta proprio lasciando andare, in barba alle critiche ricevute e alle voci che gridano allo scandalo. A biasimare i suoi atteggiamenti è soprattutto la sua rivale storica,, che ha sempre un commento al vetriolo pronto. Insomma, l’opinionista non si lascia mai sfuggire un occasione per punzecchiare la dama.è irrefrenabile e disinibita, soprattutto in quello che fa per i suoi corteggiatori virtuali, infischiandosene dell’opinionista. Le vicende iniziano con un messaggio ammiccante, ...