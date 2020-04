Tony Wheeler | sarà un mondo nuovo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) Torneremo a viaggiare presto? Di solito, dopo eventi disastrosi – attacchi terroristici, terremoti, tsunami, cicloni – è straordinario come velocemente la gente si rimetta di nuovo in viaggio. A volte si tratta di voler dimenticare o del desiderio di tornare a una vita normale. A volte ha a che fare con la volontà di aiutare attivamente le popolazioni e le destinazioni che sono state colpite. Ricordo una conversazione con un tassista di Bali, dopo l’attentato di Kuta Beach, nel 2002. «La mia bambina era spesso malata», mi disse, «e io ero preoccupato, gli affari erano andati così male e avevo così pochi soldi che semplicemente non eravamo in grado di darle abbastanza da mangiare».