Serie C, Ghirelli: “Ecco cosa devono aspettarsi i tifosi di Monza, Vicenza e Reggina” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Monza, Vicenza e Reggina e i loro tifosi cosa devono aspettarsi? Aspettino l’assemblea del 4, formulerà una proposta che consegnerà al Consiglio Federale che poi il 5 maggio deciderà. La mia opinione è che noi siamo a vasi comunicanti con le diverse Leghe, cioè come si sale e come si scende, e non possiamo darla vinta al virus, ma un sistema per riconoscere quello che si è fatto durante il campionato credo che sia il minimo sindacale. Comunque credo che anche considerando il vantaggio che hanno… possono guardare avanti con fiducia”. Sono le parole, a Trivenetogoal, del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.L'articolo Serie C, Ghirelli: “Ecco cosa devono aspettarsi i tifosi di Monza, Vicenza e Reggina” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Serie C - a tutto Ghirelli : rischio default - riforma campionati - promozioni e stagione nell’anno solare

SERIE C - GHIRELLI INFURIATO/ "Pubblica la lettera sulle promozioni? Ora salta tutto"

Coronavirus Serie C/ Verso lo stop - Ghirelli : "Prese di posizione senza senso" (Di venerdì 24 aprile 2020) “e Reggina e i loro? Aspettino l’assemblea del 4, formulerà una proposta che consegnerà al Consiglio Federale che poi il 5 maggio deciderà. La mia opinione è che noi siamo a vasi comunicanti con le diverse Leghe, cioè come si sale e come si scende, e non possiamo darla vinta al virus, ma un sistema per riconoscere quello che si è fatto durante il campionato credo che sia il minimo sindacale. Comunque credo che anche considerando il vantaggio che hanno… possono guardare avanti con fiducia”. Sono le parole, a Trivenetogoal, del presidente della Lega Pro Francesco.L'articoloC,: “Eccodie Reggina” CalcioWeb.

CalcioWeb : #SerieC, #Ghirelli: 'Ecco cosa devono aspettarsi i tifosi di #Monza, #Vicenza e #Reggina' - - sportface2016 : #SerieC, #Ghirelli: 'Il protocollo? Noi abbiamo diversi problemi. Bisogna spostare in avanti la valutazione sul rit… - BrindisiMag : Ghirelli: 'Protocolli sanitari impossibili da applicare in Serie C' - AntennaSud : Serie C | Ghirelli: “Chiedo scusa a Balata e Sibilia” - sportface2016 : #LegaPro, il timore di #Ghirelli -