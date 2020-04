Se anche il principe Carlo (in quarantena) si diverte con TikTok

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 aprile 2020) È stato una settimana in isolamento totale, all’interno di un’ala separata del castello di Balmoral. Il principe Carlo, risultato positivo al coronavirus alla fine di marzo, ha avuto come compagni di quarantena alcuni device, grazie ai quali ha lavorato, è rimasto in contatto con le persone care e si è pure divertito: «L’uso migliore della tecnologia», ha affermato l’erede al trono al magazine Country Life.