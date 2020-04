Regione Lazio: test sierologici partono entro inizio maggio (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Contiamo di partire con i test sierologici entro i primi di maggio, entro fine mese saranno acquisiti i kit per farli”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. D’Amato ha sottolineato che il test “non e’ una patente di immunita’, ma e’ importante per capire come e’ circolato il virus e chi ne e’ entrato in contatto” e ha ribadito che il test riguardera’ tutti gli operatori sanitari del Lazio e forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), i militari dell’Esercito che stanno prendendo parte alla missione ‘Strade Sicure’ e’ la Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda “la capacita’ produttiva dei laboratori e’ alta e va ... Leggi su romadailynews Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 17 : 45

Ciacciarelli : accordo Regione Lazio-Asi mentre Cosilam dorme

Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2020 ore 17 : 15 (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma – “Contiamo di partire con ii primi difine mese saranno acquisiti i kit per farli”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della, Alessio D’Amato, parlando nella commissione competente della Pisana. D’Amato ha sottolineato che il“non e’ una patente di immunita’, ma e’ importante per capire come e’ circolato il virus e chi ne e’ entrato in contatto” e ha ribadito che ilriguardera’ tutti gli operatori sanitari dele forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria), i militari dell’Esercito che stanno prendendo parte alla missione ‘Strade Sicure’ e’ la Capitaneria di Porto. Per quanto riguarda “la capacita’ produttiva dei laboratori e’ alta e va ...

BarillariM5S : Le mie interrogazioni e gli esposti in procura stanno funzionando... - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti 82. Riaperture e caos su anziani. Si al… - LegaSalvini : LAZIO, IN REGIONE ARRIVA LA FINANZA PER LE MASCHERINE - 007radiotv : RT @LaVeritaWeb: Le Fiamme gialle acquisiscono documenti sui dispositivi sanitari pagati ma mai arrivati: c'è già un indagato. Giunta pd ne… - DiegoCa_73 : RT @LaVeritaWeb: Le Fiamme gialle acquisiscono documenti sui dispositivi sanitari pagati ma mai arrivati: c'è già un indagato. Giunta pd ne… -