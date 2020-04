Quinto giorno di calo dei malati Pregliasco | La fase 2 è più vicina

florescerasus : Quinto giorno di crampi, ancora niente ciclo - SmilingEars : -18 aprile: 2,02% - 19 aprile: 1,73% - 20 aprile: 1,26% - 21 aprile: 1,51% - 22 aprile: 1,83% - 23 aprile: 1,4… - TempoPreghiera : Quinto giorno - kenyaEin : @Urielbertolami @DanieleMondell4 dall’Istituto Superiore di Sanità sappiamo che in media i sintomi si manifestano d… - atinybitsalty : Quinto giorno di allenamento: attualmente mi farebbe meno male una pala in testa -

Ultime Notizie dalla rete : Quinto giorno

Continua, per il quinto giorno consecutivo, il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri. Sono salite a 25.969 le vittime per coronavirus in ...Continua, per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati di coronavirus in Italia. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri. Lo riferisce la Protezione civile, precisando che ...