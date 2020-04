Plexiglas | cos' è come si usa ed è tossico?

(Di venerdì 24 aprile 2020) La proposta delle barriere diin spiaggia, fra una postazione e l’altra, avanzata da un’azienda modenese, aveva già fatto discutere. Ma adesso l’idea di utilizzare i pannelli protettivi parafiato per assicurare la necessaria distanza sociale per prevenire il contagio da coronavirus; stata adattata anche ai ristoranti, alle pizzerie, ai supermercati, alle farmacie, alle banche e ai negozi. Ilsembra essere destinato a diventare il materiale più richiesto del 2020, capace di permettere, anche nella Fase 2, una ripartenza in sicurezza. Di che cosa; fatto ilSi tratta del polimetilmetacrilato (Pmma):; stato ideato dal chimico Otto Rohm e prodotto in Germania nel 1933. Da allora questo materiale ha assunto molte denominazioni e diversi marchi commerciali, fra cui «», ...

bianca_caimi : RT @AndreaInterNews: 3. se parlate di 'Plexiglas' non fate altro che fare pubblicità gratuita all'azienda che detiene questo marchio, ormai… - AndreaInterNews : 3. se parlate di 'Plexiglas' non fate altro che fare pubblicità gratuita all'azienda che detiene questo marchio, or… -

Ultime Notizie dalla rete : Plexiglas cos

GQ Italia

I coperti saranno quindi dimezzati, ma non stravolgeremo l’arredo per non perdere l’identità. C’è poi l’ipotesi di barriere in plexiglass, stile separé». Cosa ne pensate? «Preferiamo ridurre i tavoli.Non sapevamo cosa fosse sentire il peso della Storia sulla vita ... e la prossima liberazione sembra coincidere con un ignoto doloroso e diffidente, fatto di barriere in plexiglas e saracinesche ...