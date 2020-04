Picarone | “Mascherine | così la distribuzione nei Comuni salernitani”

Leggi su ladenuncia

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il consigliere regionale e presidente della Commissione Bilancio Francoca, a mezzo social, il dettaglio di date e modalità di consegna delle mascherine (quelle ‘regionali’) ad ogni famiglia di Salerno e deidella provincia. Afferma: “In previsione della fase-2, entra nel vivo ladi due mascherine in TNT igienizzabile per ogni nucleo familiare di Salerno e provincia da parte della Regione Campania con la collaborazione di Poste Italiane, Protezione Civile e. La consegna sta avvenendo secondo le seguenti modalità: destinazione dei lotti sui territori ealle famiglie”. Di seguito calendario e modalità:SALERNO – Dal 23 aprile sono state recapitate le mascherine per le 55.754 famiglie del capoluogo ed è iniziata lache si concluderà – salvo ...