Perché la fiction «Vivi e lascia vivere» ci aiuta a ripartire

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tutto si può dire tranne che la televisione e il cinema non affrontino rinascite e ripartenze, epopee di personaggi che, fedeli alla lezione che una volta che tocchi il fondo non puoi che risalire, si rimboccano le maniche e fanno di tutto per dimostrare a sé stessi e agli altri di essere ancora in grado di farcela. Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Raiuno in sei puntate diretta da Pappi Corsicato, già regista di film molto interessanti come Il seme della discordia e Il volto di un’altra, è, sì, una storia di rinascita, ma declinata in maniera meno scontata e prevedibile di quanto non ci si aspetterebbe. La protagonista, Laura, è una donna che dall’oggi al domani si ritrova sommersa dai debiti, con tre figli adolescenti da crescere e, sopratutto, con un marito che ha scelto di rifarsi una famiglia a Tenerife dicendole di dimenticarsi di lui. Da questa premessa un po’«de sichiana» presa in prestito da I Girasoli, Laura decide di navigare a vista, tormentata da quello che è giusto e da quello che gli altri vorrebbero che facesse. https://twitter.com/Raiofficialnews/status/1253302007437426688