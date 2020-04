Meghan Markle | l’incontro con la figlia segreta di Carlo e Diana

(Di venerdì 24 aprile 2020)avrebbe incontrato Sarah Spencer, la donna che si dice essere ladi, avuta dalla coppia prima del matrimonio. A rivelare il misterioso incontro tra la moglie e la presunta sorella di Harry è il magazine The Globe. Da anni circolano indiscrezioni su unaavuta da. Si chiamerebbe Sarah e vivrebbe in America. La foto della donna, comparsa sulla copertina della rivista, mostra una certa somiglianza con la Principessa, capelli biondi, occhi chiari, tratti del viso dolci. Ma nulla più. La storia di Sarah è degna di una spy story. Ricostruita attraverso indiscrezioni, documenti e testimonianze, prima del matrimonio con, la Regina Elisabetta avrebbe preteso che si verificasse la verginità e la fertilità diper garantire un erede al trono britannico. Dunque, la fece ...

zazoomnews : Meghan Markle alla Casa Bianca dopo Trump arrivano le conferme - #Meghan #Markle #Bianca #Trump - KontroKulturaa : Meghan Markle alla Casa Bianca dopo Trump, arrivano le conferme - - IOdonna : Make up: il truccatore di Meghan Markle posta un video (storico) sui segreti del contouring - infoitcultura : Principe Harry e Meghan Markle, le news e le foto sul loro volontariato a Los Angeles - infoitcultura : Meghan Markle vicina al baratro, Principe Harry pronto a tornare indietro e chiedere il divorzio -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Il comunicato di rottura arriva in concomitanza con l’inizio della causa che i Sussex hanno promosso contro il Mail on Sunday per aver pubblicato una lettera scritta da Meghan al padre Thomas alcune ...In ogni caso, sono moltissimi quelli che in questi giorni ci stanno pensando: le voci che Meghan Markle possa entrare in politica stanno crescendo e con loro anche le persone che decidono di scommette ...