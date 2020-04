Imporsi delle regole: come affrontare l’ansia del cambiamento (Di venerdì 24 aprile 2020) Da buon Toro ho sempre temuto i cambiamenti drastici finché, come a tutti nella vita, mi sono successe delle situazioni che non potevano essere sotto il mio controllo e ho imparato a gestire l’ansia che mi generava questa impotenza nei confronti della vita. Ansia che, devo ammettere, in questo particolare momento storico, riaffiora ogni tanto. Non sapere come sarà “il nuovo mondo”, la nuova struttura del tessuto socio-economico, l’approccio alle relazioni umane, tutto mi sembra una sfida. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 aprile 2020) Da buon Toro ho sempre temuto i cambiamenti drastici finché, come a tutti nella vita, mi sono successe delle situazioni che non potevano essere sotto il mio controllo e ho imparato a gestire l’ansia che mi generava questa impotenza nei confronti della vita. Ansia che, devo ammettere, in questo particolare momento storico, riaffiora ogni tanto. Non sapere come sarà “il nuovo mondo”, la nuova struttura del tessuto socio-economico, l’approccio alle relazioni umane, tutto mi sembra una sfida.

Ultime Notizie dalla rete : Imporsi delle Imporsi delle regole: come affrontare l ansia del cambiamento Vanity Fair.it Non illudiamoci: se l'app di tracciamento Immuni non sarà obbligatoria, il rischio è finire come Singapore

Non bastano le rassicurazioni sul fatto che la tecnologia non consente di tracciare le persone, ma solo i contatti tra dispositivi (anonimizzati per giunta): si ha paura di imporre uno strumento che ...

Non bastano le rassicurazioni sul fatto che la tecnologia non consente di tracciare le persone, ma solo i contatti tra dispositivi (anonimizzati per giunta): si ha paura di imporre uno strumento che ...