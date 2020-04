Genova, trova il cadavere della madre e lo fa a pezzi per conservarlo in sacchetti di plastica (Di venerdì 24 aprile 2020) Fa a pezzi cadavere madre, indagini in corso a Genova Dopo aver trovato il cadavere della madre di circa 60 anni in casa, ha deciso di farlo a pezzi, per poi ‘conservarlo’ in alcuni sacchetti di plastica. E’ la terribile storia raccontata da una donna di 37 anni ai poliziotti della questura di Genova. La tragedia è avvenuta in appartamento del quartiere di Marassi, dove la 60enne stava trascorrendo il periodo di quarantena per il Coronavirus. La madre, stando a quanto spiegato dalla 37enne agli agenti, si sarebbe suicidata e lei avrebbe scoperto il corpo 3 giorni fa. Secondo quanto riporta Agi, sul posto oltre agli agenti della Squadra mobile, ci sono il magistrato e il medico legale. Le indagini sono in corso per verificare la veridicità del racconto della donna. Leggi anche: Il Coronavirus dimezza il numero dei reati in Italia, la Polizia conferma a ... Leggi su tpi Genova - un'altra nave si trova in isolamento (Di venerdì 24 aprile 2020) Fa a, indagini in corso aDopo averto ildi circa 60 anni in casa, ha deciso di farlo a, per poi ‘’ in alcunidi plastica. E’ la terribile storia raccontata da una donna di 37 anni ai poliziottiquestura di. La tragedia è avvenuta in appartamento del quartiere di Marassi, dove la 60enne stava trascorrendo il periodo di quarantena per il Coronavirus. La, stando a quanto spiegato dalla 37enne agli agenti, si sarebbe suicidata e lei avrebbe scoperto il corpo 3 giorni fa. Secondo quanto riporta Agi, sul posto oltre agli agentiSquadra mobile, ci sono il magistrato e il medico legale. Le indagini sono in corso per verificare la veridicità del raccontodonna. Leggi anche: Il Coronavirus dimezza il numero dei reati in Italia, la Polizia conferma a ...

