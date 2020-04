DEVS | la nuova serie di Alex Garland

Ultime Notizie dalla rete : DEVS nuova

Powned.it

Costretto a interrompere le riprese del suo nuovo film, Nightmare Alley, a del Toro è rimasto tempo libero per creare ... Tra le serie tv citate ci sono invece Ozark e Better Call Saul, ma anche Devs ...Perché se è vero che in Devs si tratteggia la nuova mappa geopolitica delle super potenze cibernetiche (il triangolo Stati Uniti Russia Cina), l’umanità dei vari personaggi coinvolti ci riporta a ...