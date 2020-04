Delivery, a Napoli lunedì riapriranno 2 locali su 10. E nasce la chat Whatsapp: “Io non apro” (Di venerdì 24 aprile 2020) Le polemiche sul Delivery non si placano. Il Mattino scrive che, a riaprire per la consegna di cibo a domicilio, da lunedì, saranno soltanto due locali su dieci. Confcommercio e Confesercenti stimano un 20% soltanto di ripartenze a causa delle «forti limitazioni imposte dalla Regione» nell’ordinanza emessa. Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, dichiara: «Non ce la faranno perché l’impegno è troppo gravoso e non c’è certezza che ci sia un adeguato ritorno economico. Con l’onere della sanificazione in pochi giorni, per mezza giornata e con i tanti vincoli imposti dall’ordinanza, è tutto a loro sfavore». Sulla stessa lunghezza d’onde Massimo Di Porzio di Fipe e il direttore di Confcommercio Napoli, Pasquale Russo: «Per poter operare servono correttivi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 aprile 2020) Le polemiche sulnon si placano. Il Mattino scrive che, a riaprire per la consegna di cibo a domicilio, da lunedì, saranno soltanto duesu dieci. Confcommercio e Confesercenti stimano un 20% soltanto di ripartenze a causa delle «forti limitazioni imposte dalla Regione» nell’ordinanza emessa. Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, dichiara: «Non ce la faranno perché l’impegno è troppo gravoso e non c’è certezza che ci sia un adeguato ritorno economico. Con l’onere della sanificazione in pochi giorni, per mezza giornata e con i tanti vincoli imposti dall’ordinanza, è tutto a loro sfavore». Sulla stessa lunghezza d’onde Massimo Di Porzio di Fipe e il direttore di Confcommercio, Pasquale Russo: «Per poter operare servono correttivi ...

