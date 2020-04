Covid-19, volo aeroambulanza in arrivo all’Aeroporto di Bergamo (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Rientro a casa da Francoforte per tre pazienti guariti da Covid-19 e trasportati con volo aeroambulanza di Aeronord, Learjet 45, atterrato prima delle ore 13 all’Aeroporto di Bergamo. Si tratta del quarto volo del genere, che ha riportato a Bergamo pazienti contagiati da coronavirus e a loro tempo trasferiti con aerei militari in ospedali della Germania. I servizi di assistenza sono stati svolti dalla società Gasbe, che opera a supporto dell’aviazione generale sull’Aeroporto di Bergamo. Leggi su quifinanza Un tavolo tecnico per i pazienti covid-19 : esperti di riabilitazione respiratoria scrivono al Ministro della Salute

"Salviamo gli animali dei ricoverati di Covid". Già 5mila cani e gatti "protetti" dai volontari

Covid-19 - iniezione di ottimismo da Volotea : apertura dal 3 luglio rotta Bologna-Olbia (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Rientro a casa da Francoforte per tre pazienti guariti da-19 e trasportati condi Aeronord, Learjet 45, atterrato prima delle ore 13 all’Aeroporto di. Si tratta del quartodel genere, che ha riportato apazienti contagiati da coronavirus e a loro tempo trasferiti con aerei militari in ospedali della Germania. I servizi di assistenza sono stati svolti dalla società Gasbe, che opera a supporto dell’aviazione generale sull’Aeroporto di

ItalyMFA : ?? Volo straordinario @neos_air da #Colombia ed #Ecuador per il rimpatrio ?? #Bogota - #Guayaquil - Roma - Milano… - ManlioDS : Ad oggi abbiamo rimpatriato oltre 60.000 italiani. Dietro ognuno c'è un lavoro enorme di accordi per lo spazio aere… - IlContiAndrea : La crisi post #Covid_19 dal punto di vista dei manager e gli artisti. Ho intervistato per @FQMagazineit Zukar (… - TWImedmar : Presidente @GiuseppeConteIT a me sta bene ricevere un #voucher per un evento/volo annullato per il #Covid_19. Perso… - EmiioB : RT @MilanBergamoBGY: Rientro a casa da Francoforte per tre pazienti guariti da Covid-19 e trasportati con volo aeroambulanza di Aeronord at… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid volo Covid-19, volo aeroambulanza in arrivo all'Aeroporto di Bergamo Teleborsa TURISMO, CAPUTO (FI) PRESENTA MOZIONE PER CHIEDERE LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CRISI DEL SETTORE: “A RISCHIO IL 15% DEL PIL REGIONALE”

La Regione deve farsi carico di iniziative per la promozione del turismo in Sicilia, prevedere agevolazioni in termini di costi dei voli e dei trasporti, ed esentare le aziende da ogni ... si occupi ...

O’Leary, Ryanair: “Non torneremo a volare con obbligo posti vuoti”

La carta vincente di Ryanair, con sede a Dublino, si basa soprattutto su voli frequenti a basso costo, ma a pieno carico ... A condizione, però, che sarebbe stato sviluppato un vaccino per il Covid-19 ...

La Regione deve farsi carico di iniziative per la promozione del turismo in Sicilia, prevedere agevolazioni in termini di costi dei voli e dei trasporti, ed esentare le aziende da ogni ... si occupi ...La carta vincente di Ryanair, con sede a Dublino, si basa soprattutto su voli frequenti a basso costo, ma a pieno carico ... A condizione, però, che sarebbe stato sviluppato un vaccino per il Covid-19 ...