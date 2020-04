Coronavirus, Regione Lazio: ‘Ok a test sierologici su operatori sanitari e forze dell’ordine’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Oggi è stata approvata dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità Alessio D’Amato la delibera contenente le indicazioni sui test sierologici su operatori sanitari e forze dell’ordine nella Regione Lazio: anche in specifici contesti di comunità all’interno di indagini di sieroprevalenza. “La delibera individua le caratteristiche tecniche per le indagini di sieroprevalenza attraverso diverse tipologie di metodiche: in particolare le tecniche ELISA e CLIA che richiedono un prelievo venoso e fluorescenza in POCT che richiede prelievo capillare. Questi test non danno alcuna patente di immunità, ma servono a verificare come è circolato il virus in determinati contesti. L’adesione all’indagine è individuale e volontaria e l’operatore sanitario e delle forze dell’Ordine ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : Fontana a Sala - ‘Regione lavora per riaperture in sicurezza’

Coronavirus : Regione distribuisce 1.600 mascherine a tassisti del Comasco

