Coronavirus cremazioni, Calderoli si indigna ma non dice che è un comune leghista a chiedere i soldi (Di venerdì 24 aprile 2020) Una delle immagini che rimarrà impressa nella nostra mente, anche quando tutto questo sarà un ricordo del passato, è la fila di auto carri militari che trasportano le bare dei morti da Coronavirus. Le vittime sono state così tante da dover richiedere che le salme venissero cremate in altri comuni, lasciando i familiari pieni di dolore e dubbi. E senza un funerale. Ma chi paga per il “servizio”, se così vogliamo definirlo? Beh, il conto delle cremazioni è stato recapitato proprio ai familiari delle vittime da Coronavirus. Per questo sono nate tante polemiche, ed è giusto. Non è giusto però che a polemizzare siano persone come il senatore leghista Roberto Calderoli, che prontamente ha puntato il dito contro lo Stato, dimenticandosi che il comune che ha richiesto il rimborso è… amministrato dalla ... Leggi su urbanpost Coronavirus - funerali e cremazioni in diretta web per l’ultimo saluto ai familiari

Coronavirus - Milano è satura : stop alle cremazioni per i non residenti

Coronavirus - emergenza morti in Lombardia : camere mortuarie nelle chiese - troppe richieste cremazioni (Di venerdì 24 aprile 2020) Una delle immagini che rimarrà impressa nella nostra mente, anche quando tutto questo sarà un ricordo del passato, è la fila di auto carri militari che trasportano le bare dei morti da. Le vittime sono state così tante da dover richiedere che le salme venissero cremate in altri comuni, lasciando i familiari pieni di dolore e dubbi. E senza un funerale. Ma chi paga per il “servizio”, se così vogliamo definirlo? Beh, il conto delleè stato recapitato proprio ai familiari delle vittime da. Per questo sono nate tante polemiche, ed è giusto. Non è giusto però che a polemizzare siano persone come il senatoreRoberto, che prontamente ha puntato il dito contro lo Stato, dimenticandosi che ilche ha richiesto il rimborso è… amministrato dalla ...

ariolele : RT @autocostruttore: Le famiglie di Bergamo che non hanno potuto salutare e seppellire i propri cari uccisi dal Coronavirus nelle tragiche… - Villix1971 : RT @max79xlx: @VNotKind CoronaVirus BIO-ARMA – 7. Missioni militari TOP SECRET Deep State-NWO-CIA-DEM: laboratori nei paesi dei Golpe Soros… - Docwind_docwind : RT @autocostruttore: Le famiglie di Bergamo che non hanno potuto salutare e seppellire i propri cari uccisi dal Coronavirus nelle tragiche… - Francescaeffe3 : RT @autocostruttore: Le famiglie di Bergamo che non hanno potuto salutare e seppellire i propri cari uccisi dal Coronavirus nelle tragiche… - senodelpoi : RT @autocostruttore: Le famiglie di Bergamo che non hanno potuto salutare e seppellire i propri cari uccisi dal Coronavirus nelle tragiche… -