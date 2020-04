Barbara D’Urso stuzzica Malgioglio/ “Ha compiuto 25 anni. Troppo giovane per me?”

(Di venerdì 24 aprile 2020)D'e scherzo con Cristiano. Pubblica una loro foto su Instagram e scrive: "Ha25per me?"

matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - zazoomnews : Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 succede qualcosa che sconvolge la conduttrice - #Barbara #D’Urso #Pomeriggio… - dar_riee : Sto aspettando il tutorial di Barbara D’urso su come si inietta la #candeggina. #Trump #Covid_19 #CoronaLockdown… - kevkorian : Eh ma i runner Siete tutti dei trogloditi lobotomizzati da Barbara D'Urso. #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Barbara D’Urso stuzzica e scherzo con Cristiano Malgioglio. Pubblica una loro foto su Instagram e scrive: “Ha compiuto 25 anni. Troppo giovane per me?” Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio compiono ...La showgirl torinese ha festeggiato i suoi 60 anni in collegamento nel talk show di Canale 5. Maria Teresa Ruta ha festeggiato i suoi 60 anni nel talk pomeridiano di Barbara D'Urso. In collegamento da ...