Atripalda | produzione di marijuana ‘indoor’ | 28enne resta in carcere

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –inil ventottenne cinese arto nei giorni scorsi per coltivazione di droga ai fini dello spaccio. Una vera e propria piantagione che aveva organizzato nella villetta di Via Folloni ad. L’uomo collegato in remoto daldi Bellizzi Irpino ha scelto di non rispondere alle domande del GIP, Rotondi. Per il ventottenne e’ stata dunque disposta la misura cautelare in, così come chiesto dal pm che conduce le indagini, il sostituto procuratore Antonella Salvatore. Il magistrato ha anche convalidato il sequestro eseguito all’interno dell’abitazione rurale da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, agli ordini del capitano Quintino Russo, che lunedì mattina avevano scoperto la vera e propriae coltivazione di...