Ance Benevento | pronto il Vademecum per lavorare in sicurezza nei cantieri edili

Ultime Notizie dalla rete : Ance Benevento

anteprima24.it

Sarà possibile avviare una produzione di auto ibride ed elettriche made in Benevento. L’investimento sarà di 300 milioni di euro e sorgerà ... telai sospensioni e altri equipaggiamenti ancora per ...Intanto giovedì ci sarà il primo incontro tra task force e Associazione Costruttori, operatori balneari e della cantieristica, per definire un protocollo di sicurezza in vista della Fase 2.