A Roma la clownterapia continua con le videochiamate

Leggi su agi

(Di venerdì 24 aprile 2020) La clownterapia ai tempi del coronavirus: come andare avanti, come dare sostegno ad anziani ricoverati o a casa, oppure a persone anche di età molto giovane (anche bambini e ragazzi) malati e ricoverati sapendo di non poter avere un contatto ravvicinato con gli stessi? Un clown di solito si caratterizza per la capacità di saper trovare, sorridendo, una soluzione ai problemi, anche inattesi, in scena, vuoi che si tratti della pista di un circo o del palcoscenico di un teatro. E perché in tempi di forte costrizioni sociali non dovrebbe farlo, non provarlo a farlo, anche chi del far sorridere ne fa una missione, lo vive come volontariato? E infatti l'associazione Antas Onlus di Roma non si è arresa, non si è fermata ed ha fatto ricorso alla tecnologia. Esistono le, esistono le app che mettono in contatto anche chi ...