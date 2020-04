Virus: 851 malati in meno, 464 morti in più (Di giovedì 23 aprile 2020) Ad oggi, 23 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il Virus è 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.267 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 117 pazienti rispetto a ieri.22.871 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 934 pazienti rispetto a ieri.81.710 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 464 e portano il totale a 25.549. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 57.576, con un incremento di 3.033 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.873 in Lombardia, 12.845 in Emilia-Romagna, 15.152 in Piemonte, 9.925 in ... Leggi su ladenuncia Coronavirus aggiornamenti Italia/ Ultime notizie : +464 morti - calano i malati (-851)

Coronavirus - protezione civile : 464 morti (totale 25.549) - positivi 106.848 (- 851) - guariti 57.576

Coronavirus dati 23 aprile 2020 : netto calo di malati (-851) - record di guariti (Di giovedì 23 aprile 2020) Ad oggi, 23 aprile, il totale delle persone che hanno contratto ilè 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.848, con un decremento di 851 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.267 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 117 pazienti rispetto a ieri.22.871 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 934 pazienti rispetto a ieri.81.710 persone, pari al 76% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 464 e portano il totale a 25.549. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 57.576, con un incremento di 3.033 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 33.873 in Lombardia, 12.845 in Emilia-Romagna, 15.152 in Piemonte, 9.925 in ...

NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, 106848 positivi a test (-851 in un giorno) con 25549 decessi (464) e 57576 guar… - Flautomagico1 : RT @mrcllznn: dati di ieri dicono che il virus in Lombardia non molla la presa: si sono registrati 960 nuovi casi, in aumento rispetto ai 7… - mrcllznn : dati di ieri dicono che il virus in Lombardia non molla la presa: si sono registrati 960 nuovi casi, in aumento ris… -